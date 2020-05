tmw Serie C, quale sarà la 4^ promossa? Catanzaro per i playoff fra chi può attuare i protocolli

La Lega Pro si è divisa sul tema della quarta promozione. La media punti premia il Carpi, ma molte delle società direttamente interessate sono contrarie. Quali? Scoprilo con TMW!

Pochi minuti dopo la fine dell’Assemblea di Lega Pro giovedì scorso Floriano Noto, presidente del Catanzaro, è stato chiaro (Clicca qui per le dichiarazioni complete!). Anzi chiarissimo: “Personalmente avrei preferito la sospensione della stagione regolare e, in virtù di una stagione sportiva che arriverà ad agosto, la disputa dei playoff fra le società che erano in grado di mettere in pratica i protocolli sanitari. Adesso toccherà alla FIGC decidere”. Linea dunque molto chiara per una delle società più competitive del Girone C della terza serie, attualmente settima con 43 punti in 30 giornate.