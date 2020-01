TMW - SudTirol, individuata la punta: vicino Fischnaller del Catanzaro

Fonte: Andrea Losapio

Come raccolto da TuttoMercatoWeb.com, il SudTirol ha individuato la punta. Il club biancorosso, infatti, è vicino alla fumata bianca per Manuel Fischnaller, classe '91 nativo di Bolzano e attualmente al Catanzaro.

Per i tirolesi, sarebbe questo un ritorno, visto che il giocatore ha militato nel club dal 2008 al 2012 e poi nella stagione 2014-2015.