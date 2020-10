tmw Triestina, in arrivo il centrocampista Calvano dall'Hellas Verona

Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione la Triestina avrebbe trovato l'accordo con l'Hellas Verona per il centrocampista Simone Calvano. Il giocatore si trasferisce a titolo definitivo e firmerà un biennale con opzione per altri due anni in caso di promozione in Serie B. al giocatore andrà anche una buonuscita e l'incentivo all'esodo dal club veronese.