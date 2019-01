TMW - Triestina, Rieti e Viterbese su Valentini

Fonte: Lorenzo Di Benedetto

© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Il portiere della Triestina Alex Valentini potrebbe partire nelle prossime ore. Complice l'arrivo di Offredi infatti lo spazio per il classe '88 in casa alabardata si è ridotto ulteriormente e c'è il rischio che possa finire fuori rosa per la regola degli over. Alla porta della Triestina, come raccolto dalla nostra redazione, avrebbero bussato nelle ultime ore Rieti e Viterbese.