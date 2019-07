© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Svincolato dopo la fine dell'avventura con il Padova Andrea Cocco, attaccante ex Pescara classe 1986, è alla ricerca di una nuova occasione per essere nuovamente protagonista. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione il giocatore sarebbe finito nel mirino di tre club. Si tratta del Cittadella in Serie B e del tandem composto da Triestina e Monza in Serie C.