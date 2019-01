TMW - Vibonese, colpo in prospettiva: arriva Rezzi dalla Lazio

Fonte: Ivan Cardia

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Bel colpo in prospettiva per la Vibonese: secondo quanto raccolto da TMW, il club calabrese è vicino a chiudere per Edoardo Rezzi. Trequartista, classe ‘99 e capitano della Lazio Primavera, il giovane talento romano arriverà a Vibo con la formula del titolo definitivo.