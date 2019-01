© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

È un classe 1999 ma ha già una convocazione in Europa League. Ufficialmente è un playmaker di centrocampo ma, di fatto, è uno di quei jolly che gli allenatori possono usare indistintamente sulla mediana e in attacco. Nelle sue vene scorre sangue biancoceleste. Colori ufficiali della Lazio. La squadra che lo ha cresciuto calcisticamente dopo averlo prelevato dal Futballclub nel 2015. Da quel momento in poi non si è più tolto quella maglia e nel frattempo si è guadagnato la fascia da capitano della formazione Primavera e le attenzioni di Simone Inzaghi che più volte lo ha fatto allenare con la prima squadra e a novembre lo ha portato con lui ed il resto del gruppo a Cipro per la sfida di Europa League contro l’Apollon Limassol. La Vibonese pesca nella capitale sponda Lazio uno dei migliori talenti del calcio italiano e dalla “cantera” biancoceleste preleva a titolo definitivo Edoardo Rezzi, da qualche ora ufficialmente un giocatore a tinte rossoblu. Il giocatore è già a Vibo e da oggi pomeriggio si allenerà con i suoi nuovi compagni in vista della sfida di domenica contro il Catania.