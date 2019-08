TMW - Vibonese, ora è fatta per Berardi. E vicino c'è Pugliese

© foto di Antonio Abbate/TuttoLegaPro.com

Proprio poco fa, avevamo accennato alla trattativa in corso tra Torino e Vibonese per Filippo Berardi: trattativa che era ai dettagli ma che adesso, secondo quanto raccolto da TMW, è chiusa positivamente. L'esterno offensivo approda a Vibo a titolo definitivo.

Ma non è questo l'unico colpo: pronto alla firma con i rossoblù c'è anche Mario Pugliese, terzino classe '96 lo scorso anno alla Cavese.