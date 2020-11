tmw Virtus Francavilla, sirene dalla B per Castorani: sul classe '99 ci sono Vicenza e Brescia

Nonostante il periodo complicato della Virtus Francavilla, reduce da cinque giornate senza vittorie, in casa del club pugliese ci sono anche note positive. Una di queste si cela dietro al nome di Manuele Castorani, centrocampista classe 1999 nato calcisticamente nel settore giovanile dell’Empoli. Il ragazzo di Cecina, titolare in tutte e tredici le gare di campionato della Virtus, secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW è finito nel mirino di due club di Serie B come Vicenza e Brescia in vista delle prossime sessioni di mercato.