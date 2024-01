Ufficiale Potenza, altro innesto a centrocampo: arriva Castorani. Ha firmato fino a fine anno

vedi letture

Manuele Castorani è un nuovo centrocampista del Potenza Calcio. Il classe ’99 ha firmato un contratto fino al termine della stagione.

La carriera di Castorani inizia nelle giovanili dell’Empoli, dalla formazione Under 17 fino ad arrivare alla Primavera degli azzurri. Dopo due stagioni con il Ponsacco in Serie D, dove totalizza 67 presenze e 4 gol, e l’esperienza con la Ligorna, debutta nel campionato di Serie C con la maglia della Virtus Francavilla. È con i pugliesi che Manuele mostra tutte le sue qualità nella stagione 2020/21, totalizzando 34 presenze e segnando 6 gol. Nella stagione 2021/22 debutta in Serie B con l’Ascoli, passando successivamente alla Feralpisalò in Serie C. Nella stagione 2022/23 consolida la sua esperienza nei professionisti giocando 33 partite con la Robur Siena.

La Società Potenza Calcio dà il benvenuto a Manuele Castorani.