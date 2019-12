© foto di Andrea Rosito

Intervistato dal Corriere dello Sport l'allenatore della Reggina Domenico Toscano ha parlato della corsa verso la Serie B che vede i calabresi aver chiuso il 2019 con un ampio distacco dalle inseguitrici: “Il margine è ampio ma abbiamo qualcosa da recriminare. Alleno un gruppo pervaso da una fame di vincere che non ho mai visto, con la stessa intensità, nelle squadre che ho avuto. - continua Toscano – Questa terra, la mia terra, è bellissima e maledetta. Possiamo in qualche modo essere il volano di un riscatto, essere protagonisti di qualcosa che aiuta tutti a crescere. Ragione in più per non sbagliare".