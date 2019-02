Fonte: TuttoC.com

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Alla vigilia della gara contro il Monopoli, il tecnico del Trapani - Vincenzo Italiano - presenta la gara in conferenza stampa:

"Partita molto difficile contro un avversario tosto che sa stare in campo e sa giocare il calcio. Apprezzo molto il Monopoli perché è una squadra che sa giocare a calcio e verrà qui con spensieratezza, pronto a raccogliere ogni cosa che potremo concedere. In settimana ho detto ai ragazzi di stare concentrati perché ci aspetta un impegno importante, il primo di un tour de force incredibile in cui avremo anche la Coppa Italia. Sono fiducioso perché veniamo da una vittoria importante, su un campo proibitivo, dove abbiamo alzato il livello del nostro gioco".