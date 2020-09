Trapani, Petroni: "Auspichiamo nella cessione. O non saremo in grado di continuare"

vedi letture

Il presidente del Trapani Fabio Petroni in conferenza stampa ha parlato del futuro del club lanciando l’allarme sul futuro della società: “Questa sera (ieri NdR) dal notaio Camilleri depositeremo la nostra disponibilità a vendere dando anche la possibilità di restare come sponsor del Trapani. Noi auspichiamo che il comitato locale (interessato all’acquisto) faccia il suo lavoro e trovi nella comunità trapanese gli imprenditori che possano rilevare il club. - continua Petroni - Se ciò non dovesse avvenire, io ho il dovere di dire pubblicamente che abbiamo iscritto la squadra e fare un campionato dignitoso in serie C, ma a livello organizzativo non siamo in grado di continuare questa stagione".