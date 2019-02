© foto di Federico Gaetano

L'attaccante della Triestina Pablo Granoche si è espresso dopo il successo contro il Monza: "Il primo tempo è stata una partita dove loro hanno creato qualcosa di più, hanno palleggiato bene e fatto girare bene la palla. A momenti non riuscivamo a difendere queste palle messe tagliate e in profondità. Sapevamo della loro qualità nel palleggio. In qualche momento nel primo tempo siamo andati in difficoltà, ma la fortuna della traversa e la parata di Offredi che è andato basso su Brighenti ci ha tenuto in piedi. Nella ripresa siamo riusciti a picchiare nei momenti giusti. Ci portiamo a casa una gara difficile contro una squadra di qualità. Sta diventando anche difficile scegliere. Quando ti capitano tutti questi rigori insieme, sai che ti studiano e guardano anche l'ultimo dettaglio. Mi è andata bene sul secondo: l'ha presa, ma era angolata e sono contento. E' stato un gol che ha messo la gara dalla nostra parte e ci ha fatto rifiatare. Ci godiamo la vittoria, sapendo che martedì avremo un'altra gara difficilissima".