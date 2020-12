Triestina, Milanese: "Altro incarico per Gautieri? Dobbiamo ragionarne assieme"

Carmine Gautieri potrebbe assumere un altro incarico nella Triestina dopo l'esonero da allenatore della prima squadra arrivato nelle scorse settimana. Lo rivela l'amministratore unico del club Mauro Milanese a Il Piccolo parlando delle aspettative per il 2021: “L'esonero di Gautieri è stata una decisione sofferta e dolorosa anche per il rapporto personale che è sempre stato eccellente. So quanto ci teneva alla Triestina e quanto è legato alla città. Anche per questo la mia stima è rimasta intatta. Dargli un altro incarico? Per quanto mi riguarda sì. Dobbiamo vederci dopo le festività e ragionare assieme. - continua Milanese – Con Pillon l'accordo è chiaro, deve valorizzare questa rosa e portare a casa i risultati. C'è abbondanza e qualità in tutti i settori, poi come sempre staremo attenti alle occasioni che si creeranno, ma l’obiettivo nel 2021 è di vedere all’opera tutti quelli che si sono fermati”.