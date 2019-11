© foto di Monia Bracciali

Il rinvio della sfida contro l’Imolese, a causa delle abbondanti piogge cadute sulla città romagnola, non ha fatto piacere all’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese che dalle colonne del Piccolo spiega come ora il calendario sia ancora più intasato di prima: “Dispiace perché dopo la vittoria sulla Vecomp in Coppa Italia aspettavo questa occasione per vedere come si comportava la squadra. Ora, se dovessimo passare in Coppa avremmo sette gare da giocare in 30 giorni con 4-5 trasferte. - continua Milanese - Non ci aspettavamo dopo la scorsa stagione che una squadra fatta di giocatori esperti e che si conoscevano fosse così fragile. Però la società crede nelle qualità di questi giocatori, dell’allenatore Gautieri e il traguardo finale del sottoscritto e di Mario Biasin è quello di fare il salto di categoria. Noi non molliamo”.