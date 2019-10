Triestina, Milanese: "Padova compito difficile, ma Gautieri sa cosa voglio"

© foto di Monia Bracciali

L’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese in occasione della presentazione del neo tecnico Gautieri ha parlato in conferenza stampa spiegando la scelta di puntare sull’ex di Lanciano e Livorno con cui aveva già lavorato a Varese: “Avevamo tre gare in una settimana e non credevo che Gautieri potesse incidere in maniera determinante, nessun allenatore in una settimana in cui c’era solo scarico, rifinitura e partita può farlo. E per questo ci siamo affidati a un traghettatore che conosceva già l’ambiente e la prima squadra. - continua Milanese come riporta Trivenetogoal.it - Ho preso del tempo per scegliere al meglio, non ho sentito molte persone, e alla fine ho puntato su Carmine che conosce già la mia filosofia e cosa voglio dalla squadra. Gli ho dato un bel compito, di affrontare il Padova arrabbiato dopo la sconfitta primo in classifica. Sarà un appuntamento importante in cui misurare come stiamo e quanta voglia abbiamo di vincere”.