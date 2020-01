© foto di Monia Bracciali

“La trattativa è stata avviata, anche se non voglio fare promesse”. Parla così a Il Piccolo l’amministratore unico della Triestina Mauro Milanese a proposito del possibile arrivo di Francesco Lodi dal Catania: “Lodi è un uomo dal piede buono, capace di essere decisivo sui calci piazzati. Sapevo da tempo che il Catania era in difficoltà perché ne avevo parlato con Lo Monaco con il quale da anni ho un ottimo rapporto. Abbiamo fatto un’offerta e aspettiamo perché ci sono altre società interessate al centrocampista anche di serie B. - continua Milanese - Per Mazzarani al momento nessun contatto, ma il mio telefono in questi giorni è bollente con decine di agenti che offrono giocatori”.