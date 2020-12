Turris, Colantonio: "Centrare la salvezza ci permetterà di tirar fuori qualche altro talento"

Venticinque punti nel 2020 per la Turris, questa tutta la soddisfazione del presidente del club campano Antonio Colantonio. "Chi se lo immaginava di avere già venticinque punti… ed il girone d’andata non è ancora finito. Questi punti servono per dare tranquillità e per continuare a fare quello che stiamo facendo, cioè portare alla ribalta i calciatori giovani verso il quale il mister ha avuto sempre la predisposizione, vedi Pandolfi e tanti altri. Raggiungere la salvezza anzitempo darà la possibilità al mister e alla società di tirare fuori qualche altro talento”.