Il Fano ha comunicato di aver acquisito a titolo definitivo fino al 30 giugno 2021 le prestazioni sportive dell'attaccante Filippo Maria Scardina (classe 1992). Cresciuto nelle giovanili della Roma, ha fatto il suo esordio in prima squadra nel 2009 in occasione della sfida di Europa League contro il CSKA Sofia dove ha anche messo a segno il suo primo gol tra i professionisti. Ha militato in Serie C per diversi anni con Come, Viareggio, Gubbio, Poggibonsi, Lupa Castelli Romani, Messina e Siracusa. In questa prima parte di stagione ha vestito la maglia del Pro Piacenza collezionando 15 presenze e andando a segno 4 volte.