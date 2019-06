UFFICIALE: Alessandria, Fabio Artico nuovo direttore sportivo

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Nel corso della conferenza stampa che si sta tenendo adesso in casa Alessandria, patron Di Masi, annuncia Fabio Artico nel ruolo di nuovo DS:

"[...] Presento quindi Fabio Artico, che sarà il nostro direttore sportivo per i prossimi due anni, fino al 2021, e lui avrà la responsabilità tecnica del tutto. Perché l'ho scelto? Ho visto in lui una grande crescita, una bella conoscenza di quello che serve a una squadra di Serie C: non solo, conosce anche l'ambiente e sa come si lavora ad Alessandria".