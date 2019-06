UFFICIALE: Arzignano Valchiampo, confermato Di Donato in panchina

Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale l'Arzignano Valchiampo, formazione neo promossa in Serie C, ha confermato Daniele Di Donato alla guida della prima squadra per la prossima stagione: "FC Arzignano Valchiampo comunica ufficialmente che il signor Daniele Di Donato è stato confermato alla guida tecnica della Prima Squadra. Il Consiglio di Amministrazione e tutto il Club si augurano che le soddisfazioni reciproche che hanno sin qui caratterizzato il rapporto con il mister abruzzese possano continuare anche in Serie C."