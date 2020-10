ufficiale Bariti è un nuovo calciatore della Pergolettese

Attraverso una nota ufficiale, la Pergolettese annuncia di essersi assicurata le prestazioni sportive dell’esterno destro d’attacco Davide Bariti, classe '91 reduce dall'esperienza con la Sicula Leonzio.

“E’ da tempo che stavo parlando con la società e finalmente siamo arrivati alla conclusione. Ho avuto modo di conoscere l’ambiente, qui alla Pergolettese, e sono felice della scelta che ho fatto. Ho visionato il centro sportivo di allenamento “Bertolotti” e non ho parole: un centro così è difficile trovare in Serie C. Adesso l’importante e’ entrare in gruppo e iniziare ad allenarmi con i miei nuovi compagni. Tra l’altro troverò qualche miei ex compagni della Sicula Leonzio; mi hanno tutti parlato bene della situazione che troverò alla Pergolettese: sono molto contento", le sue prime parole dopo la firma.