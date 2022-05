ufficiale Pergolettese, confermato Bariti: prolungato il contratto di due anni

Oggi alle 11:04 Serie C

Davide Bariti e la Pergolettese ancora insieme: il centrocampista ha infatti prolungato l'accordo con il club, al quale si è legato fino al 2024.

Questo il comunicato del club:

"Mancava solo la firma ufficiale, per suggellare un accordo già raggiunto da qualche giorno tra DAVIDE BARITI e la Società gialloblù. Firma che è arrivata oggi sul contratto con il quale lo legherà per altre due stagioni calcistiche alla Pergolettese. Grande soddisfazione da parte della Società per l’accordo raggiunto, nonostante le numerose richieste arrivate al giocatore dopo la sua ottima stagione. E da parte del giocatore il quale ha sempre dichiarato che la sua primaria volontà era quella di proseguire la sua carriera con la maglia della Pergolettese".