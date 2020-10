ufficiale Bisceglie, ecco lo svincolato Sartore per rafforzare l'attacco

Prende sempre più forma il Bisceglie Calcio in vista dell’inizio del campionato che avverrà domenica 11 ottobre al “Ventura” contro la Turris nel match valevole per il quarto turno del campionato serie C girone C.

I nerazzurri infatti, hanno acquisito le prestazioni dell’ala destra Francisco Sartore “Perez”.

Classe 1995, nato a Praia Grande, Perez arriva in Italia grazie al Genoa nel 2012, dove gioca nell’Under 19. Nella stagione 2014/15 approda in Serie C al Mantova, prima dell’arrivo alla Lucchese, sempre nel campionato professionistico. Nel 2016 viene tesserato dal Matera, dove resta per due stagioni. Nelle ultime due annate calcistiche, invece, gioca nell‘Alessandria, nel girone A di serie C.

Nel frattempo continua la preparazione in vista della gara contro la squadra campana. I nerazzurri, nella giornata di giovedì hanno effettuato esercitazioni tattiche. Venerdì 9 ottobre è prevista seduta mattutina al “Di Liddo” mentre, sabato pomeriggio rifinitura al “Ventura”.

Il sodalizio nerazzurro, comunica che tutti i tesserati sottoposti agli esami ed ai tamponi anti Covid-19 sono risultati negativi agli stessi.