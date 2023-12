ufficiale Sartore riparte dalla D dopo l'addio al Renate: c'è la firma col Trapani

Dopo aver dato l'addio al Renate nella scorsa settimana l'attaccante Francisco Sartore riparte dalla Serie D e dell'ambizioso Trapani. Il club siciliano ha infatti annunciato il suo arrivo in granata con questa nota:

La società FC Trapani 1905 comunica l’ingaggio di Francisco Dos Santos Sartore. Esterno offensivo brasiliano classe 1995, arriva da svincolato. Nella prima parte della stagione 2023/24 ha vestito la maglia del Renate in Serie C, dove è sceso in campo dodici volte e segnando una volta. Vanta oltre 230 presenze in C. Nel corso della sua carriera, dopo l’esperienza nel settore giovanile del Genoa, ha vestito le maglie di Lucchese, Matera, Alessandria, Bisceglie, Turris e Fiorenzuola.

«Sono molto felice di essere qui», ha dichiarato il calciatore. «È una piazza importante, difficile da rifiutare. Ho affrontato il Trapani nel 2018 quando vestivo la maglia del Matera e ricordo una bella atmosfera in questo stadio. Le mie caratteristiche? Sono un esterno veloce, brevilineo che ricerco sempre il dribbling e la superiorità numerica, oltre il gol».

Il giocatore si è già aggregato al gruppo e ha scelto il 95 come numero di maglia.