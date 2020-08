ufficiale Como, rinnova Gabrielloni. Contratto fino al 2022

vedi letture

Serie C

Oggi alle 14:34 Serie C

Attraverso una nota ufficiale, il Como comunica il prolungamento di contratto di Alessandro Gabrielloni, con scadenza al 30 giugno 2022.

L’attaccante, alla sua quarta stagione con i lariani, oltre ai 32 gol (di cui 10 nell’ultima stagione) in 69 partite, si è sempre contraddistinto per impegno, dedizione e spirito di squadra, valori fondamentali per la società e lo staff tecnico.

“Sono molto felice sin dal primo giorno mi sono trovato benissimo qui a Como con compagni e tifosi. È davvero bello poter continuare il percorso insieme e adesso non vedo l’ora di poter tornare a giocare, il campo mi manca molto. Qui ormai mi sento a casa e non posso che essere contento di questo rinnovo, grazie al mister e al direttore per la fiducia”, queste le sue parole dopo la firma.