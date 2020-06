ufficiale Como, rinnovo fino al 2023 per il portiere Davide Facchin

vedi letture

Davide Facchin ha prolungato il contratto con il Como 1907 fino al giugno 2023. L’esperto portiere si lega così al Como per ulteriori due anni. Facchin, classe 1987, è cresciuto nelle giovanili del Milan per poi collezionare quasi 300 presenze tra Serie C e Serie B.

“Sono molto felice di continuare l’esperienza a Como – ha detto Davide Facchin ai microfoni di Como TV – mi sono trovato molto bene con i compagni di squadra e con la società e penso che qui ci siano le potenzialità per fare qualcosa di bello e importante. La squadra è cresciuta durante l’anno e sono sicuro che l’anno prossimo continueremo a migliorare”.

“Con il prolungamento del contratto di Davide andiamo abbiamo voluto dare valore sia al suo contributo tecnico in campo che al suo apporto in termini di personalità nello spogliatoio – dice il direttore sportivo Carlalberto Ludi – con la sua esperienza è diventato un punto di riferimento in questo gruppo e attraverso questa estensione contrattuale diventa un punto di riferimento per la progettualità del club”.