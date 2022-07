ufficiale Como, Facchin appende i guanti al chiodo. Sarà collaboratore dell'area tecnica

Dopo 3 stagioni, un campionato vinto e 81 presenze, 20 delle quali in Serie B, Davide Facchin entra nella dirigenza del Como. L’ex numero 1 dei lariani è da oggi nuovo collaboratore dell’area tecnica dei biancoblu.

“Sono veramente motivato e contento di iniziare questa nuova esperienza lavorativa – ha dichiarato Facchin – ho sempre pensato che una volta ritirato sarei stato più portato per un ruolo dietro una scrivania rispetto a uno sul campo e ho grande voglia di mettermi in gioco. Farlo in una società seria, sana e onesta come questa, ritrovando quelli che ormai sono i miei ex-compagni, sarà ancora più stimolante”.

“Prima di tutto ci tengo a ringraziare Davide per tutto quello che ci ha dato in passato in termini di presenza in campo e come uomo spogliatoio durante la sua carriera – ha aggiunto il Direttore Generale Carlalberto Ludi. Di lui apprezziamo la professionalità, la serietà e la dedizione che ci ha sempre dimostrato. L’entusiasmo con cui si approccia a questa nuova esperienza ci fa essere sicuri che nel medio-lungo periodo diventerà un ottimo dirigente e una figura di rilievo all’interno del Club”.