ufficiale Gubbio, torna il francese Rodrigue Boisfer. Sarà il vice di Torrente

vedi letture

As Gubbio 1910 comunica che in data odierna ha raggiunto l’accordo con Rodrigue Boisfer nato a Marsiglia il 24 Gennaio 1981 che entra a far parte dello staff di mister Vincenzo Torrente come allenatore in seconda e ritorna con un ruolo diverso a vestire la maglia rossoblu. Rodrigue arriva al Gubbio dopo un percorso da tecnico svolto nelle giovanili della Virtus Entella ed ha sottoscritto con il nostro club un contratto valido fino al 30 Giugno 2021.

Bentornato Rodrigue