La società L.R. Vicenza comunica di aver acquisito dall’Udinese Calcio, a titolo definitivo con diritto di recompra, il diritto alle prestazioni sportive di Simone Pontisso.

Pontisso, centrocampista friulano classe ’97, vanta 2 presenze in Serie A con la maglia dell’Udinese e 5 presenze in Serie B con la Spal coronate da un gol siglato e dalla promozione in Serie A.

Vanta 11 presenze e 2 reti tra Nazionale Under 20 e Under 19, con la quale nel 2016 ha conquistato il titolo di Vice Campione Europeo.