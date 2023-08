ufficiale Padova, accordo annuale per il difensore Antonio Granata

Il Calcio Padova rende noto che è stato formalizzato il trasferimento del difensore classe 2000 Antonio Granata. Granata ha siglato con il Padova un contratto fino al 30 giugno 2024.

Cresce calcisticamente nelle giovanili della Sampdoria dove rimane fino al 2017. Viene prelevato dall’Avellino disputando il Campionato Primavera 2 nel 2017/2018, a metà stagione viene acquistato dalla Salernitana. Nella stagione 2018/2019 disputa 21 gare ed 1 gol nel campionato Primavera 2 e partecipa alla Viareggio Cup. Nella stagione 2019/2020 arriva l’esordio tra i professionisti con la maglia del Rieti, dove colleziona 17 presenze ed 1 rete contro la Vibonese. Nella stagione 2020/2021 gioca con la Puteolana (Serie D) la prima parte di stagione (13 presenze ed 1 gol) per terminare la stagione con la maglia della Cavese (Serie C). Nella stagione 2021/2022 si trasferisce al Taranto (Serie C) dove colleziona 15 presenze in campionato. Inizia la stagione 2022/2023 con la maglia del Taranto (5 presenze) prima del passaggio a gennaio alla Gelbison (Serie C) e concludendo l’annata con altre 16 presenze.