La Paganese ha comunicato di aver risolto anticipatamente i contratti con il mister Alessandro Erra, Guido Di Deo, Salvatore D’Andrea, Davide Bisogno (componenti dello staff tecnico) e con i calciatori: Francesco Scarpa, Cristian Cesaretti, Giorgio Capece, Paolo Dellafiore, Riccardo Galli, Mariano Stendardo, Luca Piana, Marco Schiavino e Giovanni Della Corte.

La decisione è stata presa consensualmente tra le parti prima che si svincolassero d’ufficio, dopo la fine delle attività agonistiche. La Società - si legge nella nota ufficiale - ringrazia singolarmente ad uno ad uno per la serietà e professionalità dimostrata, non escludendo in futuro non tanto lontano di un nuovo percorso professionale.