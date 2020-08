ufficiale Paganese, risoluzione consensuale con Panariello

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, la Paganese comunica che in data odierna il calciatore Aniello Panariello ha firmato la risoluzione consensuale del contratto che lo legava al club per un altro anno. La decisione del difensore, ormai ex azzurrostellato, è dipesa molto dalla volontà di avvicinarsi alla sua famiglia, in previsione della nascita della sua primogenita.