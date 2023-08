ufficiale Potenza, rinforzo in attacco. Dal Rimini arriva il classe '96 Mattia Rossetti

Il Potenza Calcio comunica di aver raggiunto un accordo per acquisire a titolo definitivo le prestazioni sportive di Mattia Rossetti. Nato a Mirabella Eclano (Avellino) il 16 giugno 1996, il calciatore riveste il ruolo di attaccante ed arriva dalla società Rimini FC. In carriera, tra i professionisti, maturate 7 presenze in Serie B e 111 in Serie C. Ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2025.