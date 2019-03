© foto di Alessandro Brunelli

Il Ravenna ha comunicato che nella giornata di ieri è stato raggiunto l’accordo per il rinnovo del contratto di Carlo Martorelli. Il centrocampista classe ’99 vestirà la maglia giallorossa anche nelle prossime due stagioni avendo firmato fino a giugno 2021. Carlo, che in stagione ha collezionato 23 presenze in campionato ed 1 in Coppa Italia, è attualmente fuori causa a seguito di un’appendicectomia, ma tornerà presto a disposizione di Luciano Foschi per continuare nella lotta per la conquista di un posto nei playoff.