UFFICIALE: Renate, rinnovo fino al 2020 per il tecnico Diana

Il Renate ha comunicato sui propri canali ufficiali il rinnovo di contratto di Aimo Diana per un’altra stagione. Questo il comunicato del club brianzolo:

“La società A.C. Renate 1947 s.r.l., in data odierna comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento di contratto con il tecnico Aimo Diana. Il mister, legatosi al club brianzolo fino al 30 giugno 2020, nella prossima stagione si avvarrà della collaborazione del preparatore atletico Esteban Anitua, oltre che del resto dei componenti dello staff tecnico nerazzurro già presenti anche nel campionato 2018/2019, come l'allenatore in seconda Gioacchino Adamo ed il preparatore dei portieri Maurizio Monguzzi. Contestualmente, l'A.C. Renate desidera ringraziare l'intero staff medico, coordinato dal Responsabile, Dott. Marco Bigoni, ed il Prof. Giovanni Asnaghi, per il fondamentale lavoro svolto in questi mesi, augurando ad ognuno di loro le migliori fortune per il prosieguo delle carriere professionali”.