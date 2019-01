UFFICIALE: Rieti, risoluzione per Gallifuoco e Vasileiou

© foto di Federico Gaetano

Il Rieti comunica che, in data 15 gennaio 2019, sono state siglate le rescissioni consensuali con i calciatori Giancarlo Gallifuoco e Thomas Vasileiou. Per il difensore australiano, classe 1994, 1 gol e 1 assist in 17 presenze con la casacca amarantoceleste, mentre per il ventiquattrenne attaccante greco 1 gol e 2 assist in 16 apparizioni totali tra campionato e coppa in questi 6 mesi.