UFFICIALE: Rimini, tesserato il difensore Lorenzo Paramatti

Fonte: https://news.riminifc.it/

© foto di Sandro Giordano

Il Rimini F. C. rende noto di aver perfezionato, in data odierna, il tesseramento di Lorenzo Paramatti, difensore classe ’95. Cresciuto nei settori giovanili di Inter e Bologna, ha debuttato tra i professionisti a Siena, in Serie C nella stagione 2015-16, mettendo a referto 15 gettoni di presenza. L’anno seguente il passaggio a Santarcangelo, sempre in C, dove ha collezionato 21 presenze. Due esperienze nella stagione 2017-18, sempre nella medesima categoria. La prima a Gubbio, dove è sceso in campo in 14 occasioni mettendo a segno una rete, la seconda con la casacca della Pro Piacenza con la quale ha giocato 11 gare realizzando 1 gol. Nella scorsa stagione, dopo il ritorno Gubbio in C con una presenza in campionato, l’approdo alla Poli Timisoara, a gennaio nella cadetteria rumena, dove è sceso in campo in 15 occasioni realiazzando una rete. A Lorenzo, che si è legato al biancorosso sino al 30 giugno prossimo, un grande benvenuto a Rimini.