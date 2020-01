UFFICIALE: Triestina, Ferretti in prestito all'Imolese

Imolese Calcio 1919 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con l’US Triestina per la cessione, a titolo temporaneo, del diritto alle prestazioni sportive dell’attaccante Andrea Ferretti.

Il classe ’86 di Montecchio Emilia è cresciuto a livello calcistico nelle giovanili del Parma prima di trasferirsi Oltremanica al Cardiff City. Dopo due stagioni rientra in Italia, in Serie B, al Cesena dove colleziona 20 presenze e 3 goal.

La retrocessione con il Cesena porta Ferretti ad affacciarsi per la prima volta in Lega Pro e ad iniziare un nuovo capitolo della sua carriera.

I numeri certificano l’importanza di questo rinforzo per l’Imolese: in 256 presenze tra girone A e girone B – vestendo le maglie di Pavia, Spezia, Carpi, Grosseto, Feralpisalò e Triestina – Ferretti realizza 76 goal e 18 assist.

In rossoblù indosserà la maglia numero 32.