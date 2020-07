ufficiale Triestina, prolungati i contratti. Ma salutano Malomo ed Ermacora

vedi letture

Attraverso una nota ufficiale, la Triestina comunica di aver raggiunto e siglato l’accordo con i propri tesserati per il prolungamento fino al 31 agosto 2020 dei contratti sportivi in scadenza il 30 giugno 2020.

E' altresì reso noto che l'accordo ora citato non è stato raggiunto con i difensori Alessandro Malomo, che ha preferito non sottoscrivere il prolungamento, e Federico Ermacora, impossibilitato a prendere parte ai playoff a causa di una lesione al bicipite femorale e rientrato quindi anticipatamente all'Udinese, proprietaria del cartellino.