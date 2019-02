© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La Viterbese - tramite il proprio sito ufficiale - ha comunicato l’arrivo dell'attaccante Davide Luppi (classe ’90), il quale arriva in gialloblu dopo un’importante carriera giocata in Serie B con le maglie di Sassuolo, Modena, Pro Vercelli, Hellas Verona e Virtus Entella, con le quali ha collezionato in totale 105 presenze e 21 reti.