Viterbese, risoluzione consensuale con il direttore sportivo Mariano Fernandez

La Us Viterbese 1908 comunica l’interruzione consensuale del rapporto con il direttore sportivo Mariano Fernandez. La società gialloblù lo ringrazia per il lavoro svolto sia nella seconda parte della scorsa stagione coincisa con l’impresa salvezza sia per i primi mesi di quella attuale. Altresì augura allo stesso Fernandez le migliori fortune professionali.