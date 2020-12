ufficiale Viterbese, risoluzione consensuale del contratto con Aimone Calì

La U.S. Viterbese 1908 comunica la rescissione consensuale del contratto del calciatore Aimone Calì. Ad Aimone, che in maglia gialloblù ha totalizzato otto presenze, va il migliore augurio per il futuro e un sentito ringraziamento per il lavoro svolto.