© foto di Fabio Sebastiani

Come preannunciato dalla nostra redazione, l'avventura di Aimone Calì (22) con la maglia del Catanzaro è finita prima del tempo. L'attaccante è infatti rientrato all'Atalanta, operazione già formalizzata. Verosimilmente Calì continuerà a giocare in terza serie alla Viterbese.

La scorsa estate Calì, cresciuto nel vivaio di Roma e Lazio, è stato ingaggiato dall'Atalanta direttamente dal Montespaccato Savoia in Eccellenza, per poi essere girato in prestito al Catanzaro. In Calabria ha messo insieme soltanto cinque presenze ed un goal tra campionato e Coppa Italia.