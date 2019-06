Venezia, Rogg: "Mercoledì 19 presenti all'assemblea di Serie B"

© foto di Federico De Luca

Mercoledì 19 è prevista la prima assemblea di Serie B per la nuova stagione. In quell'occasione, però, sarà presente anche Andrea Rogg, ad del Venezia. A confermarlo è lo stesso dirigente lagunare dalle colonne de La Nuova Venezia: "E sarò accompagnato anche da uno dei nostri legali in qualità di uditore. La partita di domenica ha lasciato il segno nell’immediato, però già lunedì mattina eravamo tutti al lavoro per programmare la prossima stagione".