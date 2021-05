Ventola in vista di Bari-Foggia: "Vincere il derby potrebbe sbloccare la squadra di Auteri"

L'ex attaccante del Bari Nicola Ventola intervistato dalla Gazzetta del Mezzogiorno ha parlato del derby contro il Foggia nei play off e della corsa verso la Serie B del club biancorosso: "La posta in palio sarà altissima, si tratta di una sfida tosta che bisognerà affrontare con grande determinazione. Durante la stagione è mancata la continuità di risultati, si è vissuto troppo sopra un'altalena, ma ora va tutto cancellato. - continua Ventola - La squadra è passata a periodi buoni ad altri di crisi, ma vincere aiuta a vincere. In tal senso, superare subito l’ostacolo di un match come il derby potrebbe sbloccare i ragazzi di Auteri anche mentalmente e creare una condizione psicologica migliore per i prossimi impegni".