Vibonese, Pugliese: "Vedo paura negli occhi della gente. Impossibile finire il torneo"

E' La Stampa - ed. Novara e Verbania, a riportare le parole del centrocampista della Vibonese, novarese di nascita, Mario Pugliese. Cresciuto nel vivaio dell'Atalanta, il calciatore ha poi girato l'Italia, fermandosi in Calabria durante questa emergenza: "Ho cercato di allenarmi facendo un po' di esercizio fisico, anche perché altrimenti è impossibile far passare la giornata, soprattutto dal punto di vista mentale. La cosa importante è che qui in Calabria ci sono stati pochissimi contagi, ma ho comunque percepito la paura negli occhi della gente. Sul calcio credo sia impossibile portare a termine la stagione, per non parlare poi di quello che ho sentito sul taglio degli stipendi. C'è un numero esagerato di giocatori che in serie C prende il minimo sindacale. Come si può pensare di tagliare gli stipendi a chi prende 25. 000 euro all'anno? Se ne prendessi il triplo sarei il primo a decurtarmi l'ingaggio, ma così no, è impensabile".

Problema che però non tocca la Vibonese, che ha ottemperato a tutte le scadenze.