Vicenza, Giacomelli: "Questa squadra deve e può farcela. Rinnovo? Nessun problema"

Il fantasista del Vicenza Stefano Giacomelli dopo il pareggio, l’ennesimo nell’ultimo mese, contro la Virtus Verona ha parlato del momento di flessione della squadra che resta comunque prima, ma vede avvicinarsi pericolosamente un Carpi in grande forma: “Siamo primi non per caso, dobbiamo lavorare, dobbiamo remare tutti dalla stessa parte, sono convinto che questa squadra deve e può farcela. Contro la Virtus abbiamo fatto i primi 25 minuti alla grande, abbiamo cerato tante occasioni e serviva più lucidità e meno foga negli ultimi metri. Dobbiamo essere coscienti che da qui al termine della stagione tutte la partite saranno complicate come questa, sopratutto contro chi deve salvarsi, ma dobbiamo tenere alto lo spirito del gruppo. - conclude Giacomelli come riporta Trivenetogoal.it - Rinnovo? Ne stiamo parlando con la società in questi mesi, non ci sono particolari problemi”.