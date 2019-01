Virtus Entella, Gozzi ringrazia i tifosi: "All'Olimpico serata speciale"

Antonio Gozzi, presidente dell'Entella, nonostante la sconfitta di Roma, con una nota ha voluto ringraziare i tifosi che hanno seguito la squadra per quella che è stata una partita storica per i liguri: “E’ stata una serata speciale. Vedere una fetta di Olimpico colorata di biancoceleste e sentire alto i cori 'Entella Entella' e 'Chiavari Chiavari' per tutta la gara mi ha emozionato e commosso. Grazie di cuore a chi c’era, a chi ha compiuto un vero e proprio blitz, viaggiando tutta la notte e dimostrando di voler molto bene alla nostra Entella. Una bellissima testimonianza di attaccamento e affetto. Grazie anche ai sostenitori della Roma per i tanti messaggi di simpatia e per l’applauso con cui ci hanno salutato a fine gara. E’ stato il punto più alto della nostra storia, un ricordo indelebile, ma adesso testa al campionato. Uniti e determinati. Mai come in questo momento serve l’aiuto di tutti per trasferire la grande passione di Roma anche al Comunale!", ha detto.